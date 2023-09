Salzburgs Kanupolo-Team zeigte im Finale eine großartige Leistung

Sie paddeln über das Wasser und versuchen dabei, einen Ball im gegnerischen Tor zu versenken. Salzburgs Kanupolo-Spieler verpassten bei der Österreichischen Meisterschaft nur knapp den Titel.

Wenn Tobias Nietzold über den Kanusport spricht, gerät er ins Schwärmen. Der frühere Topspieler des deutschen Bundesliga-Teams Göttingen kann auf eine ordentliche Karriere in seinem früheren Heimatland zurückgreifen. So holte der ehemalige Nachwuchsspieler des deutschen Nationalteams den Vizemeistertitel und bei der Weltmeisterschaft in Kanada 2008 den vierten Platz mit seiner Auswahl.

Salzburg erlitt knappe Niederlage

Bei den österreichischen Meisterschaften in Wien trat Salzburg mit Kapitän Nietzold gleich mit zwei Teams an, von denen eines das Finale erreicht hat. In einem spannenden Schlagabtausch mit harten aber jeweils fairen Zweikämpfen wechselte die Führung mehrmals zwischen den beiden Teams. Am Ende hatten die Wiener das bessere Ende und gewannen mit 4:3. Damit sind sie der neue österreichische Meister. "Wir gratulieren dem neuen Meister und bedanken uns für ein tolles Finale", sagt Nietzold, der mit der Leistung seiner Teams sehr zufrieden ist. Die zweite Auswahl landete auf einem guten sechsten Rang.

Nietzold kam fürs Studium nach Salzburg

Tobias Nietzold kam für das Studium Sport, Management und Medien nach Salzburg. Zuvor lebte er mit seiner Frau in der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt, wo er ebenfalls spielte. Ein Leben ohne Kanupolo könne sich der 35-Jährige nicht mehr vorstellen. Diese Sportart wurde 1927 in England erfunden und ist dann auf das europäische Festland übergeschwappt. Hierzulande ist dieser Sport durch die Kriegswirren für einige Zeit verschwunden, ehe er in den 1960er Jahren ein Comeback feierte.