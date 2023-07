Salzburgs neuer Sportlandesrat Martin Zauner: "Dürfen den Sport nicht nur verwalten"

Wo sind die Leuchtturmprojekte im Sport in Salzburg? Der neue Sportlandesrat Martin Zauner will den Sport auf neue Beine stellen und findet eine Giro-Bergankunft der Radprofis auf dem Gaisberg interessant. Die SN trafen ihn zum Gespräch.

Herr Landesrat, der Trumer Triathlon und das Salzburger Challenger haben kürzlich Hoffnung gemacht, dass es hierzulande wieder Sportveranstaltungen mit internationalem Anspruch gibt. Was können Sie dazu beitragen, dass es so bleibt? Martin Zauner: Die Tour of Austria im Radsport zuletzt ...