Salzburgs Olympiastarter genossen den Tag des Sports

Vereine und Verbände präsentieren sich am Residenzplatz. Große Auswahl an Sportarten zum Ausprobieren

Der Salzburger Residenzplatz steht diesen Samstag ganz im Zeichen des Sport. Über ein Dutzend Vereine und Verbände präsentieren dort mehr als 30 Sportarten zum selber Ausprobieren. Mit dabei sind auch Salzburgs Teilnehmer bei den olympischen und paralympischen Spielen in Tokio, die auf der Hauptbühne von Landesrat Stefan Schnöll geehrt wurden.

Tokio-Teilnehmer als Vorbilder

"Das Sportangebot in Salzburg ist riesig, und auch das Interesse bei Jung und Alt ist nach der entbehrungsreichen Zeit enorm. Ich freue mich sehr, dass dem Sport heuer im Herzen Salzburgs so eine zentrale Bühne vor zahlreichen Besucherinnen und Besuchern geboten werden konnte", erklärte Schnöll, der Marathonläufer Peter Herzog, die Triathleten Lukas Hollaus und Günther Matzinger (Paralympics), Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler und Natalija Eder, die bei den Paralympics im Kugelstoßen und im Speerwurf antrat, mit einem personalisierten Genuss-Kisterl voll Salzburger Schmankerl beschenkte. "Es war mir ein besonderes Anliegen, unsere Salzburger Olympia- und Paralympics-Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Rahmen zu würdigen. Sie haben in Tokio mit beeindruckenden Leistungen gezeigt, dass sie Teil der absoluten internationalen Sportelite sind und unseren höchsten Respekt verdienen. Das macht sie auch zu wichtigen Vorbildern für unseren Nachwuchs."

Spätstarter Herzog zeigt, was möglich ist

Peter Herzog, der als aktueller nationaler Marathon-Rekordhalter der erster Österreicher in der Marathon-Disziplin bei Olympia war, meinte: "Die letzten drei Jahre waren für uns Läufer eine einzige Bergfahrt und Olympia der krönende Abschluss. Ich habe erst mit 28 mit dem Marathon-Spitzensport begonnen, das zeigt, dass solche Erfolge möglich sind, wenn man konsequent sein Ziel verfolgt."

Shows, Schnuppertrainings und Tests

Alle Interessierten konnten den Salzburger Sport auf dem Residenzplatz in all seiner Vielfalt erleben und dabei selbst aktiv werden. Neben den Show-Darbietungen von Topprofis auf der Veranstaltungsbühne nutzten zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, sich etwa im American Football, Fechten, Rhönrad oder in der Leichtathletik auszuprobieren. Regen Zuspruch fanden auch Sport-Stationen, bei denen die eigene Sprintgeschwindigkeit oder die Schrittfrequenz spielerisch gemessen werden konnten.