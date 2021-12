Salzburgs sportlicher Jahresrückblick: Mit vereinten Kräften in die höchste Liga

Der Sommer und Herbst des heurigen Sportjahres stand im Zeichen einer herben Enttäuschung und einem großen Erfolg im Jubiläumsjahr. Zudem nahm der lokale Fußball wieder den Betrieb auf. Die Fusion der beiden Football-Teams erwies sich als erfolgreich. Der UTTC spielte eine überragende Saison und ein junger Schwimmer zeigte auf.

Der Start in das heurige Sportjahr war geprägt vom landesweiten Lockdown. Daher fanden in den ersten Wochen so gut wie keine Bewerbe statt.

Im Februar ging in Viehhofen die 20. Ausgabe der Martini-Pinzgau-Trophy im Skibergsteigen über die Bühne. Die Strecke war gekennzeichnet durch einen ersten Aufstieg mit Skiern, einer Tragepassage und einem anschließenden Torlauf über die harte Piste. Die 29-jährige Parscherin Theresa Kober holte sich dabei den österreichischen Staatsmeistertitel im Sprint.

