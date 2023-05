Salzburgs Tänzerinnen siegen bei EM und WM

Große Salzburger Abordnung holte in Poreč drei Weltmeistertitel. Emma Wischenbart räumte bei der EM in Oberhausen drei Titel ab.

Den Lohn für ihren Trainingsfleiß holten sich zahlreiche junge Tänzerinnen bei der Weltmeisterschaft von Dance Star und der Europameisterschaft der ASDU ab. Besonders stark vertreten war Salzburg bei der WM in Poreč. Allein von der TGUS standen in Kroatien 17 Showdancerinnen am Start.

Neben den zahlreichen Podestplätzen sorgten die Weltmeistertitel in der B-League für besonders großen Jubel unter den Salzburger Teilnehmerinnen. Den Sieg in der Disziplin Open Group Children sicherte sich die Formation "Fairies" (mit Lina Auberger, Lilia Fichta, Christina Jurisic, Olivia Lienbacher, Arabella Potter und Melanie Schieferer). Olivia Lienbacher aus Bürmoos war im Solo Open eine Klasse für sich. Ihren Vorjahressieg in der A-League konnten Fabienne Hofer aus Eugendorf und Nicola Regensburger aus Straßwalchen nicht wiederholen. Die beiden verpassten diesmal im Lyrical Duo als Vierte nur knapp das Podest. Besser lief es bei ihrem Auftritt als Trio mit Freundin Sophie Kittl. Gold im B-Bewerb ließ die Trauer über die verpasste Titelverteidigung fast vergessen.

Bei der EM in Oberhausen tröstete sich Emma Wischenbart mit drei Titeln über WM-Bronze hinweg. Olivia Lienbacher kürte sich eine Woche nach der WM auch noch zur Europameisterin.