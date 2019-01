Salzburgs Volleyballerinnen mit Zuversicht in Linz

PSVBG Salzburg fordert in der Bundesliga den Tabellenführer Linz-Steg.

Eine beinahe unbezwingbare Festung ist die Heimhalle von ASKÖ Linz-Steg in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Unter ihrem Salzburger Coach Roland Schwab haben die Oberösterreicherinnen in dieser Saison erst einmal verloren.

Am Samstag greift die PSVBG Salzburg den souveränen Tabellenführer an. Uli Sernow, Trainer des Ligadritten, ist Realist: "Linz ist im Grunddurchgang dieser Saison das Maß der Dinge. Zu Hause sind sie eine Macht, sehr schwer auszurechnen und zu besiegen." Mit viel Einsatz und taktisch klugem Spiel wollen die Salzburgerinnen dagegenhalten. "Das ist uns in vielen Spielen gut gelungen, hat Erfolge gebracht und soll uns in Linz helfen", sagt Kapitänin Ingrida Zauere.

Erfolgreich unterwegs sind auch die PSVBG-Herren in der 2. Bundesliga. Sie verteidigen im Heimspiel gegen Schlusslicht Amstetten 2 ihren zweiten Platz. Das Team von Coach Moamer Seta befindet sich auf Kurs Richtung Aufstiegs-Play-off. Eine Doppelrunde steht TV Oberndorf mit einem Heimspiel gegen Steyr (Samstag, 19) und einem Gastspiel bei VC Mils am Sonntag bevor.



Quelle: SN