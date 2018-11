Salzburgs Volleyballerinnen nach Sieg im Spitzenquartett

Zweiter Sieg innerhalb von drei Tagen für die PSVBG Salzburg in der Volleyball-Bundesliga: Gegen die bislang ungeschlagene Manschaft von VC Tirol gab es ein souveränes 3:0.

Die PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg gewann im ULSZ Rif in 76 Minuten 3:0 (25:14, 28:26, 25:15). Das Team von Trainer Uli Sernow, erst am Donnerstagg in Hartberg mit 3:0 erfolgreich, gehört damit einem Quartett an, das sich an der Tabellenspitze drängt. Denn neben Salzburg halten auch Askö Linz-Steg, Rekordmeister SG VB NÖ Sokol/Post und die SG Prinz Brunnenbau Volleys bei fünf Siegen und 15 Punkten. Der VC Tirol folgt mit einem Zähler weniger auf dem Konto.

Salzburg erzielte deutlich mehr Angriffs- (42:32) und Blockpunkte (12:5), profitierte zudem von den Eigenfehlern der Gäste (10:20). Nur bei den Assen (8:4) hatte der VCT die Nase vorn. Topscorerinnen: Annija Abolina (14 Punkte) und Paige Hill (13) bzw. Patricia Maros (12) und Olivia Rusek (11).

Für Salzburg war der Sieg die ideale Generalprobe für den internationalen Auftritt am Mittwoch (19.30). Im ULSZ Rif treffen Ingrida Zauere und Co. auf Dukla Liberec.

Quelle: SN