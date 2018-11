Salzburgs Volleyballerinnen wittern die Chance im Riesengebirge

Nach dem überraschenden 3:2-Heimsieg geht PSVBG Salzburg zuversichtlich ins Rückspiel des Challenge Cups bei Dukla Liberec.

Volleyballtrainer Uli Sernow erging es in den vergangenen Tagen mit seinen PSVBG-Mädchen ähnlich wie Landsmann Marco Rose mit den Fußball-Bullen: Nach dem internationalen Festmahl folgte am Wochenende das harte Brot in der heimischen Liga. Die 0:3-Niederlage gegen Perg lief am Montag zwecks Analyse bei der Busfahrt zum Europacup-Rückspiel nach Liberec noch einmal über den Bildschirm.

Daneben blieb aber noch genug Zeit, im geräumigen Gefährt von "Schober Reisen" die Beine hochzulegen bei der siebenstündigen Fahrt ins Riesengebirge. Regeneration tut not: "Fünf Spiele in zwölf Tagen sind eine brutale Belastung, und wir wollen ja frisch ins Spiel gehen", sagt Sernow.

Mit dem 3:2 aus dem Heimspiel lebt die Chance jedenfalls, wenn die Salzburgerinnen heute, Dienstag (18 Uhr), erneut auf den tschechischen Liga-Vierten treffen. Sernow sagt: "Sie sind Favorit. Aber wenn wir in einen Lauf kommen und die Lockerheit finden, kann es sich so entwickeln wie daheim." Paige Hill und Co. steigerten sich in Rif in einen Spielrausch und boten den hoch eingeschätzten Gegnerinnen Paroli. Nicht nur Barbora Cidlikova, die Tschechin in den PSVBG-Reihen, ist nun hochmotiviert, die Sensation in der zweiten Runde des Challenge Cup perfekt zu machen.

Quelle: SN