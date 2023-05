Salzburgs Wasserballer wollen mit neuem Trainer zu alten Erfolgen

Paris Lodron Salzburg ist in der Bundesliga sieglos. Nachwuchs im Fokus.

Die Sensation im Halbfinale der Wasserball-Bundesliga ist am Samstag ausgeblieben. Paris Lodron Salzburg, das den Grunddurchgang als Vierter und Letzter ohne Sieg beendet hatte, unterlag beim Titelfavoriten ASV Wien 8:16 und schied damit aus. "Wir haben gezeigt, was wir aktuell können, sind nicht unzufrieden", sagt Sportdirektor Christian Stickler. In zwei Wochen geht es um Bronze.

Die bisherige Niederlagenserie kommt für die Verantwortlichen nicht überraschend. Der Verein, der 2018 seinen fünften Staatsmeistertitel gefeiert hatte, hat einen Kaderumbruch hinter sich. Dass während der Saison Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity absprang, half nicht. Tausendsassa Christian Stickler sprang - zum wiederholten Male - in die Bresche. Er will sich nun aber wieder auf seine Rolle als Salzburgs Sportchef und Nationalcoach konzentrieren. Der neue Trainer in Salzburg ist bereits gefunden.

Mark Jaksa kehrt nach Salzburg zurück, wo er als Leistungsträger 2015, 2017 und 2018 drei Meistertitel feierte. Der Ungar, der in dieser Saison als Spieler in Tirol unter Vertrag stand, fokussiert sich nun auf seine Rolle als Chefcoach. "Ich freue mich sehr, dass mir Salzburg das Vertrauen schenkt. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren wieder eine größere Rolle in der Bundesliga spielen können", sagt Jaksa, der Salzburgs nächste Wasserball-Generation prägen soll.

"Mark ist ein routinierter Mann mit viel Fingerspitzengefühl. Er kann gut mit Menschen umgehen und ist der Aufgabe sicher gewachsen", sagt Stickler, dessen Verein den eingeschlagenen Weg nicht verlassen will. Dem Investieren in Legionäre hat man abgeschworen. "Wir wollen nicht mehr für den Import von Spielern zahlen, die dann schnell wieder weg sind. Junge Spieler auszubilden und ihnen zu vertrauen, das muss unser Steckenpferd sein. Die Nachwuchsarbeit haben wir eine Zeit lang verschlafen. Jetzt stimmt die Richtung."

Das zeigen Erfolge der Nachwuchsteams: Die U15 verpasste am Sonntag knapp den Meistertitel. Die U17 und U19 sind ebenfalls auf Silberkurs. Und auch mit der Bundesligamannschaft soll es bergauf gehen. Stickler betont: "Wir werden nächstes Jahr schon viel konkurrenzfähiger sein."