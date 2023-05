Sand im Getriebe beim Sportstättenbau in Salzburg

Die Kritik an Salzburger Sportstätten reißt nicht ab. Die Beachvolleyballer finden in der Stadt keinen Platz für Leistungssport.

Beachvolleyball und die Stadt Salzburg - es ist eine schwierige Beziehung. "Viele Spieler und Spielerinnen weichen auf Plätze auf dem Land aus. Dort schaffen es viele Gemeinden, Beachvolleyballplätze mit richtigen Beachvolleyballnetzanlagen zu bauen", sagt Katharina Hohmann, die mit ihrem Unternehmen BeachSalz seit drei Jahren Turniere, Trainings und eine Liga veranstaltet. Am Wochenende fand der Saisonauftakt mit mehreren Bewerben statt - in Rif, nicht in der Stadt Salzburg. "Leistungssport mit Turnieren ist hier nicht möglich."

Mit der Neugestaltung des ...