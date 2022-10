Sara Marita Kramer lässt sich nicht entmutigen

Die ÖSV-Skispringerin ist noch auf der Suche nach ihrem Fluggefühl. Die Saisonziele sind dennoch hoch. Nun drängt die Zeit.

Bei den Skispringern ist eine Frühform gefragt. Schon in drei Wochen und damit so früh wie nie beginnt im polnischen Wisła die Weltcupsaison. Gesprungen wird in einer sogenannten Hybridvariante - mit einer Eisspur im Anlauf und grünen Kunststoffmatten auf dem Aufsprunghang. Nicht alle ÖSV- Adler haben eine Freude mit dem (wegen der am 20. November beginnenden Fußball-WM in Katar) vorverlegten Weltcupauftakt.

Wie auch Sara Marita Kramer. Ihr bislang letzter Wettkampf endete in einer einzigen Enttäuschung. Beim Sommer-Grand-Prix in ...