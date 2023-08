SC Raika Golling lädt zum Kinder-Kick-Turnier

Über 200 Jung-Kicker zwischen der U7 und der U10 ermitteln in Golling den Sieger des Rabensteincups.

Die Kids des SC Raika Golling in schwarz-grün Bild: sw/SC Golling

Der SC Raika Golling veranstaltet am 9. und 10. September den Rabensteincup für U7-, U9- und U10-Mannschaften. Neben spannenden Fußballspielen wird ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem mit einem Gaberl-Wettbewerb und einer Schussgeschwindkeitsmessung, angeboten. "Das Rabensteinturnier findet heuer, nach einer Corona-Pause, bereits zum vierten Mal statt", sagt Tobias Argstatter, der als Jugendleiter federführend für das Rabensteinturnier verantwortlich zeichnet.

Die Organisatoren freuen sich über eine Vielzahl an Anmeldungen. Zu Redaktionsschluss waren für die U7 bereits acht Mannschaften, die U9 18 Mannschaften und für die U10 zwölf Mannschaften gemeldet. Der Großteil kommt dabei aus dem Tennengau bzw. dem Flachgau. "Für mich als Jugendleiter und Kindertrainer ist es wichtig, dass die Kinder so viele Spiele wie möglich haben. Dadurch erlernen sie den Spaß am Fußball", erklärt Tobias Argstatter seine Motivation dieses Turnier zu organisieren. Gespielt wird auf einem Kleinfeld mit einem Torhüter und vier Feldspielern, beginnend mit einer Gruppenphase.