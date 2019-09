Schaider hofft auf Trendwende im Derby

Austria Salzburg lässt sich von den zuletzt schwachen Ergebnissen nicht aus der Ruhe bringen und will im Duell mit dem Erzrivalen SAK überraschen.

Die Aufstiegseuphorie bei Austria Salzburg ist nach einem starken Start zuletzt verflogen. Der Regionalliga-Rückkehrer verlor am Samstag gegen Seekirchen mit 0:1 und kassierte damit die dritte Niederlage in Serie. Nach sieben Spielen stehen die Violetten mit zehn Punkten auf dem sechsten Platz. Austria-Trainer Christian Schaider ist, wie viele Fans, mit den vergangenen Wochen nicht zufrieden: "Natürlich ist es nicht unser Anspruch, gegen Grünau und Seekirchen zu verlieren. Normal haben wir die nötige Stärke, um diese Gegner zu besiegen. Derzeit machen wir aber in der Defensive zu viele Patzer und nutzen unsere zahlreichen Chancen nicht."

Viel Zeit, um die Fehler zu analysieren und wieder in die Spur zu finden, hat die Austria nicht. Bereits am kommenden Samstag gastiert die Schaider-Elf beim Tabellenführer SAK. "Natürlich ein ganz besonderes Spiel für alle Beteiligten. Trotz der zuletzt schlechten Spiele sehe ich uns nicht chancenlos", betont Schaider, dem vor allem das bisher letzte Stadtderby im April Mut macht. Nach einem schwachen Frühjahrsstart in die Salzburger Liga mit nur zwei Punkten aus drei Spielen lieferten die Violetten in der Nonntaler HCS-Arena eine sensationelle Leistung ab und setzten sich mit 1:0 durch. "Ich erwarte wieder ein enges Spiel. Wir werden uns diese Woche im Training wieder gut auf den Gegner einstellen und dem Tabellenführer sicher einen heißen Tanz liefern."

Im Gegensatz zu den Fans lässt sich Schaider von den schwachen Vorstellungen nicht nervös machen: "Dass wir nach dem Aufstieg nicht ganz vorn mitspielen werden, habe ich schon vor der Saison immer wieder betont. Wir wollen mit Anif und Grödig um die Plätze hinter den beiden Topfavoriten SAK und Saalfelden mitspielen." Obwohl die Austria erfahrene Spieler wie Matthias Öttl, Marco Hödl, Resul Omerovic und Marinko Sorda hat, sieht der 42-jährige Bayer seine Mannschaft nicht auf Augenhöhe mit den Topteams: "Wir haben zehn Talente im Kader, die noch in die Jugendregel fallen. Natürlich stehen uns auch sehr erfahrene Fußballer zur Verfügung, aber wir brauchen trotzdem Zeit, um uns als Team zu entwickeln. "