Scharfetter konnte Achtelfinal-Aus des Judoteams nicht verhindern

Salzburger gewann als einziger Österreicher seine beiden Kämpfe. Maria Höllwart fixierte mit Sieg im Golden Score den Aufstieg gegen Spanien. Gegen Deutschland war Endstation.

Das rot-weiß-rote Judoteam ist am Samstag bei der Mixed-Team-EM im Rahmen der Europaspiele in Krakau/Malopolska (Polen) im Achtelfinale ausgeschieden. Nach dem 4:3-Auftaktsieg über Spanien musste sich Österreich dem Favoriten Deutschland im Achtelfinale mit 1:4 geschlagen geben, sammelte aber trotzdem wichtige Punkte auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris 2024.

Revanche im Entscheidungskampf

Das Erstrunden-Duell gegen Spanien verlief hoch dramatisch. Nach drei Niederlagen (Michaela Polleres, Maria Höllwart, Verena Hiden) und drei Siegen (Samuel Gassner, Thomas Scharfetter, Aaron Fara) wurde ein Entscheidungskampf nötig. Das Los entschied über die Gewichtsklasse und fiel aufs Schwergewicht der Frauen. Also musste Höllwart nochmals antreten, die ihren ersten Kampf gegen Eunate Etxebarria Bilbao noch verloren hatte. Bei ihrem zweiten Auftritt behielt die Kämpferin vom ESV Sanjindo Bischofshofen jedoch die Nerven und setzte sich mit Ippon im Golden Score durch. "Wir haben alle an den Sieg gegen Spanien geglaubt, uns dann aber unerwartet schwer getan. Im Entscheidungskampf ging ein Push durch das Team, wir haben Maria lautstark unterstützt", erzählt ÖJV-Headcoach Yvonne Snir-Bönisch.

"Wir hatten durchaus Chancen"

Leider konnte das Team den Schwung nicht in den Achtelfinalkampf gegen Deutschland mitnehmen. Lediglich Thomas Scharfetter behielt bis -90 kg die Oberhand. Höllwart musste sich wie Olympia-Silbermedaillengewinnerin Polleres, Fara und Hiden geschlagen geben. "Deutschland ist ein starker Gegner, nicht umsonst die Nummer zwei des Turniers und hat zuletzt im Mixed-Team bei Olympia und den Weltmeisterschaften in Taschkent und Doha immer Medaillen geholt. Aber unschlagbar waren sie heute nicht. Wir hatten durchaus Chancen", meinte Snir-Bönisch enttäuscht.

Harte Arbeit als Fleischer hilft

Zumindest mit seiner eigenen Leistung durfte Thomas Scharfetter zufrieden sein, immerhin konnte er als einziger Österreicher seine beiden Kämpfe für sich entscheiden. Der 22-jährige Salzburger ist von Hauptberuf Metzger und trainiert neben dem Fulltime-Job. Zuletzt hatte er sensationell Bronze beim Heim-Grand-Prix in Linz geholt. "Ich weiß nicht, warum es aktuell so gut läuft, ich mache nichts anders. Es gelingt mir gut, Job und Training unter einen Hut zu bekommen. Fix ist: Die harte Arbeit als Fleischer hilft mir beim Judo in Sachen Griffkraft", sagt der Kämpfer des ESV Bischofshofen.