Die Pongauer Sportschützin Sylvia Steiner gewann in Rif zum wiederholten Male den Luftpistolenbewerb der Damen. Bei den Herren schoss Hannes Kröll am besten.

Mit der Luftpistole aus zehn Metern regelmäßig den Zehnerring zu treffen, der kleiner als eine 1-Cent-Münze ist, bereitet Sylvia Steiner keine großen Probleme. Unpräziser wird die Sportschützin aus St. Johann erst, wenn sie nach der exakten Anzahl ihrer Landesmeistertitel gefragt wird. "Ich weiß es leider nicht, denn es sind doch einige Titel. Vielleicht 20?", schätzt die Seriensiegerin.

Von ihren vier Konkurrentinnen Elisabeth Mlekusch (Salzburg-Süd, 2.), Eva Schmidseder (Zell am See, 3.), Margit Scharler (Mittersill, 4.) und Gertraud Grubelnik (Salzburg-Süd, 5.) war die Athletin der SG Bischofshofen am Samstag in Rif jedenfalls nicht zu schlagen. Gänzlich zufrieden zeigte sich die 37-Jährige nach dem gewonnenen Finale dennoch nicht. "Das Ergebnis ist ausbaufähig", meinte Steiner, die im Grunddurchgang (60 Schuss) auf 569 Ringe gekommen war und in der Entscheidung mit 174,7 Ringen die Oberhand behalten hatte.

Gerade das Finale war aber ein guter erster Test für die olympischen Spiele in Tokio, wo die Pongauerin im Sommer Edelmetall ins Visier nimmt. "Unter Druck mein Können abzurufen, ist die große Herausforderung. Jeder Wettkampf löst etwas Stress und Anspannung aus. Ein Finale wie bei der Landesmeisterschaft ist also ein gutes Training für Olympia", erklärte Steiner.

Zielsicher präsentierte sich am Samstag auch Hannes Kröll (Lessach). Der Lungauer setzte sich bei den Herren vor Gerhard Böhm (Thalgau) und Fritz Klinger (Mittersill) durch. Bereits nach dem Grunddurchgang war Kröll mit 564 Ringen an der Spitze des zwölfköpfigen Teilnehmerfeldes gelegen. Im Seniorenbewerb (ab 60 Jahren) siegte Peter Hechenberger (Zell am See). Die Entscheidung fiel außerdem in der Fernliga, die Gerhard Böhm vor Elisabeth Mlekusch und Fritz Klinger gewann.

