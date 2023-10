Schlechter Start kostet Lukas Pertl in China gute Platzierung

Lukas Pertl radelte und lief nach schwachem Schwimmen Rückstand hinterher. Philip Pertl musste aufgeben.

Die Salzburger Triathleten Lukas und Philip Pertl reisen ohne Erfolgserlebnis aus Chengdu, China, ab. Während Philip das Rennen nicht abschließen konnte, lief Lukas auf den 35. Rang - ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis beim Weltcupbewerb über die olympische Distanz. Das Ziel Top 20 war bereits nach dem Schwimmen außer Reichweite.

Schwimmen misslang

"Nach der kurzfristigen Anreise hat mir beim Schwimmen die Energie gefehlt", sagt Lukas Pertl, der auf dem Rad großen Rückstand aufholen musste und das zu einem Teil auch tat. Dank guter Arbeit in einer kleinen Verfolgergruppe näherte er sich der Führungsgruppe. Auch auf der Laufstrecke verbesserte sich der Pongauer. Doch Zug nach ganz vorn war da längst abgefahren. Weiter geht es für die Pertl-Brüder bereits am nächsten Wochenende in Tongyeong, Südkorea. Lukas Pertl sagt: "Wir müssen jetzt effektiv regenerieren."