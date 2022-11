Schnee von heute? Regionalligist Hallein blickt nach vorn

Aufsteiger zahlt in der Regionalliga Lehrgeld - und sieht sich auf einem guten Weg. Ehe der Winter kommt, geht es zu Spitzenreiter Bischofshofen.

90 Minuten noch - dann ist auch in der Regionalliga Salzburg Winterpause. "Es war ein schwieriges Jahr", sagt Halleins Trainer Eidke Wintersteller. Nach dem Aufstieg zahlt der Tabellenvorletzte - nicht unerwartet - Lehrgeld. Wintersteller hatte sich aber nie der Illusion hingegeben, um einen Platz in der Westliga zu spielen. Und dem Ziel, nach einem Jahr in der höheren Spielklasse Vorteile gegenüber den aktuellen Salzburg-Ligisten zu haben, nähere man sich. "Es macht Spaß und das Niveau wird höher", sagt Wintersteller zuversichtlich. ...