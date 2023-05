Schneller Lehrer: Lukas Hollaus ist im Duathlon eine Klasse für sich

Lukas Hollaus hat seinen Erfolgslauf bei nationalen Meisterschaften fortgesetzt. Der Pinzgauer Triathlet, der seine Profikarriere nach den Olympischen Spielen im Jahr 2021 beendet und im Vorjahr vier Staatsmeistertitel erobert hatte, verteidigte am Montag seinen Duathlon-Titel in Maissau. "Mein neunter nationaler Titel. Es war ziemlich cool", sagt Hollaus, der im Rekordstarterfeld mit 280 Athleten und Athletinnen klar der Schnellste war. Er lag ab dem ersten Meter voran und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Der erste Verfolger lag nach zwei Läufen über 7 bzw. 3,5 Kilometer, die Hollaus mit einem Kilometerschnitt von unter 3 Minuten absolviert hatte, sowie dem 30-Kilometer-Radrennen 4:29 Minuten zurück. "Ich war selber überrascht über das hohe Tempo."

Hollaus, der im Salzburger Gymnasium Borromäum unterrichtet, will seine starke Form auch in drei Wochen beim Mitteldistanzrennen in St. Pölten beweisen. Bereits am kommenden Sonntag startet er zudem im Rahmen des Wings for Life World Run in Zell am See.