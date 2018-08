Schnetzer auf Platz drei der Österreichischen Meisterschaft

Lokalmatador Florian Schnetzer hat bei der österreichischen Meisterschaft im Beachvolleyball am Attersee mit Partner Daniel Müllner Platz drei geholt

Nach der "Extrarunde" durch den Loser-Pool am Samstag mussten sich Schnetzer/Müllner im Halbfinale den haushohen Favoriten Clemens Doppler/Alexander Horst mit 17:21, 14:21 geschlagen geben. Der aus dem nahen Unterach stammende Florian Schnetzer spielt für den Salzburger Volleyballverband.

Im Spiel um Platz drei gab es dann einen 2:0-(21:13, 21:14)-Erfolg über Moritz Pristauz/Alexander Huber.

Bei den Damen schied das interimistische Nummer-eins-Duo Lena Plesiutschnig/Nadine Strauss (NÖ/St) im Halbfinale gegen Dorina und Ronja Klinger aus der Steiermark aus und unterlag dann auch im Spiel um Platz drei gegen Eva Freiberger/Valerie Teufl. Den Titel spielten Klinger/Klinger und Fankhauser/Almer aus.

Trotz kühlem, regnerischem Wetter feuerten 1000 Fans die Beachvolleyball-Teams in Litzlberg am Attersee an.

Überraschend früh schied Titelverteidiger Julian Hörl aus Saalfelden mit Tobias Winter aus. Niederlagen gegen Frühbauer/Murauer und Kindl/Seiser brachten nur Rang neun. Hörl hatte im Vorjahr mit Alexander Huber noch den Titel geholt.

Schnetzer, der 2016 den Titel geholt hatte, musste mit Müllner nach einem 0:2 gegen Pristauz/Huber eine Extrarunde über den Loser-Pool einlegen. Siege gegen Ertl/Baldauf, Eglseer/Kunert und Frühbauer/Murauer ließen aber ihn und die Fans jubeln.

Quelle: SN