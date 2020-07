Schnetzer gewann sein Heimturnier

Vor der eigenen Haustür in Unterach holte sich Beachvolleyballer Florian Schnetzer den Sieg beim PRO 80-Turnier und überstand dabei auch einen privaten Schockmoment.

Zwischen Halbfinale und Finale musste Schnetzers Freundin Alina mit dem Notarzt ins Spital gebracht werden. "Ich bin völlig erledigt, auch emotional geschafft, aber glücklich", erklärte der Lokalmatador. "Ich bin einfach nur happy, dass es Alina wieder gut geht und ich ihr den Turniersieg widmen darf."

Schnetzer und sein Partner Lorenz Petutschnig setzten sich im Finale gegen Maximilian Trummer/Felix Friedl 2:1 (21:19, 20:22, 15:11) durch. Dritte wurden die topgesetzten Tobias Winter/Julian Hörl (NÖ/Saalfelden).



Eva Freiberger/Viktoria Fink (OÖ) siegten beim PRO 80 in Zell am See. Im Finale setzten sie sich gegen Julia Mitter/Theresa Grentner (St) 2:0 (21:18, 21:12) durch.

"Wir haben in den vergangenen Wochen sehr intensiv und hart trainiert, das hat sich bezahlt gemacht. Dass wir unter Wettkampfbedingungen das Trainierte schon so gut umsetzen konnten, macht uns megastolz. Ein Turniersieg ohne Satzverlust zeigt, dass der Weg der richtige ist", erklärt Freiberger, die gemeinsam mit ihrer Partnerin bereits in einer Woche in Wolfsberg wieder angreifen wird.

Quelle: SN