Schnetzer im ÖM-Halbfinale

Lokalmatador Florian Schnetzer zog bei der österreichischen Meisterschaft im Beachvolleyball am Attersee unter die letzten Vier ein. Für Titelverteidiger Julian Hörl kam hingegen früh das Aus.

Trotz kühlem, regnerischem Wetter feuerten 1000 Fans die Beachvolleyball-Teams in Litzlberg am Attersee an. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zogen die Nummer -eins-Duos souverän ins Halbfinale ein. Lena Plesiutschnig/Nadine Strauss und die Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst blieben dabei ohne Satzverlust. Bei den Herren ist der für den Salzburger Verband spielende Unteracher Florian Schnetzer mit Partner Daniel Müllner der Gegner des Topteams am Sonntag. Überraschend früh schied Titelverteidiger Julian Hörl aus Saalfelden mit Tobias Winter aus. Niederlagen gegen Frühbauer/Murauer und Kindl/Seiser brachten nur Rang neun. Hörl hatte im Vorjahr mit Alexander Huber noch den Titel geholt.

Schnetzer, der 2016 den Titel geholt hatte, musste mit Müllner nach einem 0:2 gegen Pristauz/Huber eine Extrarunde über den Loser-Pool einlegen. Siege gegen Ertl/Baldauf, Eglseer/Kunert und Frühbauer/Murauer ließen aber ihn und die Fans jubeln. Am Sonntag um 11 Uhr geht es gegen Doppler/Horst ums Finale. Im zweiten Semifinale matchen sich Seidl/Waller und Pristauz/Huber.



Bei den Damen fordern Klinger/Klinger die favorisierten Plesiutschnig/Strauß, den zweiten Finaplatz spielen Freiberger/Teufl und Fankhauser/Almer aus.

Quelle: SN