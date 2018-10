Schnöll: "Wir brauchen im Sport die besten Leute"

Seit Juni ist Stefan Schnöll (ÖVP) als Landesrat neben dem Verkehr auch für den Sport in Salzburg zuständig. Der frühere Landesliga-Fußballer ortet im Sport viel Nachholbedarf.

Im Büro von Landesrat Stefan Schnöll zeugen viele Sportutensilien von seiner Leidenschaft. Der frühere Kicker ist heute begeisterter Radfahrer und Triathlet. Sogar SN-Ausschnitte aus seinen Fußballertagen sind in einer Glasvitrine gesammelt. Der 30-Jährige hat kein leichtes Amt übernommen.



Wie ist es um den Sport in Salzburg bestellt? Stefan Schnöll: Sportpolitik ist hochkomplex, da darf man sich keiner Illusion hingeben. Ich verwende viel Zeit für diese Materie, wohlwissend, dass auch das Verkehrsressort äußerst intensiv und zeitaufwendig ist. Wir sind in Salzburg im Sport gut unterwegs, aber es gibt sehr viel Luft nach oben. Was die Infrastruktur betrifft, was Förderung anbelangt - unser Ziel ist es beispielsweise, dass jeder Euro beim Sport ankommt und nicht in der Struktur versickert.



In den vergangenen Jahren hat Salzburg immer weniger Sportgroßereignisse gehabt. Vor allem im Sommer. Erst letzte Woche wurde das Karateturnier noch gerettet. Ist Salzburg kein Land für Sportgroßereignisse? Ich möchte ein volles Bekenntnis zu Sportgroßveranstaltungen in Salzburg abgeben. Denn man darf nicht vergessen, was an diesen Veranstaltungen alles dranhängt. Werbewert, Querschnittsmaterien mit anderen wie Tourismus oder Gesundheit. Wir planen eine Sportstrategie, wo Großveranstaltungen einen Teil einnehmen werden. Bei Großveranstaltungen denken viele an Olympia oder an eine Ski-WM, aber was wir brauchen, sind dementsprechende Ereignisse im Sommer. Da müssen wir Vereine und Verbände mit aller Kraft unterstützen. Unser Job ist es auch, die Drehscheibe zu den anderen Ressorts zu sein. Wenn wir alle zusammenhelfen, können wir die Menschen in dieser Frage motivieren und die Mittel für Großveranstaltungen aufstellen.

Wäre es in diesem Zusammenhang wichtig, dass man im Sport im Land eine Art Koordinierungsstelle einrichtet? Das geht genau in diese Richtung. Im Rahmen der Sportstrategie denke ich in diese Richtung, ohne das jetzt zu personifizieren. Aber klar ist, dass wir im Sport die Drehscheibe sein müssen. Das brauchen wir dringend. Ich kann vom Tourismus und von der Wirtschaft nicht erwarten, dass sie sich drum bemühen, dass wir in Salzburg Sportgroßveranstaltungen bekommen. Wenn in Mittersill sich die Judokas treffen - wie geplant -, das sind für mich ebenso Großveranstaltungen. In der Folge erwarte ich mir von der gesamten Landesregierung, dass sie dabei im Sinne des Sports zusammensteht.



Salzburg wirbt gerne mit dem Sportland Salzburg. Was aber haben wir außer Red Bull und dem Glücksfall Marcel Hirscher, beide sind als Einzelinitiativen zu sehen. Was ist ein Sportland für Sie? Ich versuche mich fast täglich an einer Definition. Klar ist: Unsere Aushängeschilder sind für das Bundesland essenziell. Sportland heißt für mich, dass wir vonseiten der Politik ein Umfeld schaffen, in dem sich der Spitzensport und der Breitensport bestmöglich entwickeln können. Dazu brauchen wir die entsprechende Infrastruktur. Ein Beispiel: In Sachen Schwimmflächen machen wir gerade im Flachgau eine Machbarkeitsstudie, wo welche sein könnten. In Abstimmung mit dem Verkehr und mit der Raumordnung. Das hätte ich gern für jedes Projekt. Immer aber mit dem Blick: Was passt zu Salzburg? Nicht jede Sportart, die in der Landessportorganisation anerkannt ist, können wir da berücksichtigen und jede Sportinfrastruktur zur Verfügung stellen, die jeder gern hätte. Wir müssen einfach alle Synergien nutzen. Ein zweiter Punkt, der mir neben der Infrastruktur am Herzen liegt, ist die Trainerausbildung. Andere Bundesländer wie Oberösterreich sind da schon weiter und nehmen mehr Geld in die Hand. Wir brauchen im Sport die besten Leute.



Heißt das vom Land finanzierte Landestrainer? Ich weiß nicht, ob man das von einem Tag auf den anderen umsetzen kann, aber am Ende müssen wir uns selbst in die Pflicht nehmen, dass wir bei den Trainern eine Kontinuität hineinbringen. Ich kann nicht erwarten, dass man hier immer wieder ehrenamtliche Funktionäre heranzieht. Das bringt uns nicht weiter.



Seit vielen Jahren wird von einem Sportstättenplan in Salzburg gesprochen. Warum soll Ihrer jetzt funktionieren? Wir müssen den Sportstättenplan institutionalisieren. Basis dazu ist der bereits bestehende Sportatlas, der einen Überblick gibt. Unsere Aufgabe muss es sein, diesen immer wieder zu aktualisieren und mit neuen Projekten zu erweitern. Zur besseren Übersicht und weg von dem Kirchturmdenken. Auch für mich heißt das, über die fünf Jahre in der Legislaturperiode hinauszudenken und nicht zu sagen, ich bin jetzt Sportlandesrat und nach mir die Sintflut. Das ist im Sport fatal. Dieses kurzfristige Planen macht auch den Vereinen zu schaffen.



Viele beklagen eine fehlende Abstimmung im Sportstättenbau zwischen dem Land und den Gemeinden. Stimmt das? Unser Sportatlas kann nur funktionieren, wenn es eine entsprechende Abstimmung zwischen der Stadt, den Gemeinden, aber auch den umliegenden Bundesländern gibt. Zurzeit scheint es nicht mehr als Flickwerk zu sein.



Fehlt in Salzburg eine gelebte Sportkultur? Fehlen Mahner, wie es sie in anderen Bereichen gibt, die bei Missständen ihre Stimme erheben? Vielleicht hat es im Sport an der politischen Unterstützung gefehlt. Mein Job ist es, die Spitzensportler als Vorbilder zu unterstützen, aber ich muss auch der Partner der Vereine und der Ehrenamtlichen sein, die schon jetzt so viele bürokratische Hürden und Haftungsfragen zu verkraften haben. Von denen kann man nicht erwarten, dass sie auch noch auf die Straße gehen.

Was können Sie gegen die überbordende Bürokratie tun und die Haftungsfragen für die Vereine ändern? Ich will auf unkomplizierte Weise erreichen, dass jeder Euro dort ankommt, wo er hingehört. Das heißt nicht locker vergeben, denn es handelt sich ja hiebei um Steuergelder. Es kann nicht sein, dass Vereine eine eigene Kraft anstellen müssen, die die Bürokratie bewältigt. Wir müssen die Förderanträge für eine leichtere Handhabung inhaltlich übersichtlich gestalten. Die Bundesregierung beschäftigt sich zurzeit mit der Haftungsfrage für Ehrenamtliche. Da muss sich etwas ändern, eine Amerikanisierung mit zahlreichen Klagen wollen wir nicht. Vielleicht denkt man an einen Haftungsfonds.

Salzburg hat im Vergleich zu anderen Bundesländern ein geringes Sportbudget, was die Anteile am Gesamtbudget betrifft. Wie wollen Sie das ändern? Bei diesen Aufstellungen muss man immer genau schauen, wie sie berechnet werden. Weil zum Beispiel in dieser Rechnung das Landessportzentrum Rif ausgenommen war. Und Rif ist ja das Aushängeschild für den Sport. Zurzeit sind wir noch in den Verhandlungen, aber die Verhandlungen, mehr für den Sport herauszuholen, sind hart.



Ist die Struktur der Landessportorganisation LSO mit einem Landessportrat noch zeitgemäß? Zusammen mit der LSO müssen wir uns überlegen, wie wir die ganze Förderstruktur effizienter gestalten. Wichtig ist, dass man mit den Vereinen und Verbänden gemeinsam eine Förderkultur pflegt, die nicht zulasten der Fördernehmer gehen darf. Wir müssen die Hürden abbauen, damit die Fördernehmer unkompliziert zu ihrem Geld kommen. Da müssen wir uns zusammen mit der LSO etwas überlegen.



Die Legislaturperiode für Sie als Sportlandesrat endet 2023. Was möchten Sie bis dahin erreichen? In einem sportfreundlichen Klima im Land und hoffentlich einer gewachsenen Sportkultur möchte ich dann meinen Erfolg an drei Säulen messen: Infrastruktur schaffen mit einem aufgearbeiteten Realisierungsplan bei den Sportstätten. Dann will ich das Trainerwesen mit Ehrenamtlichen und Leistungstrainern in unserem Bundesland verändern und drittens will ich dem Sport im Bundesland Salzburg eine Bühne geben. Dass die Leute sehen, da ist wer da, der sich verantwortlich fühlt.