Schriebl: "Es erwartet uns ein beinharter Kampf"

Der neue Saalfelden-Trainer Alexander Schriebl hat ab Sommer ein konkretes Ziel: Er will die Pinzgauer in die Regionalliga West führen.

In den vergangenen Wochen wurde der ehemalige Seekirchen-Erfolgstrainer Alexander Schriebl mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht. Seit Mittwoch ist klar, welche Station als Nächstes auf der Visitenkarte des ehemaligen Profifußballers stehen wird. Der Regionalligist Saalfelden sicherte sich die Dienste des 43-Jährigen. "Wir waren uns schnell einig und ich war von Beginn an begeistert von diesem Projekt", erklärt Schriebl, der seit seinem Aus beim Zweitligisten Horn ohne Trainerjob war. "Ende Juni geht es los, ich werde die freie Zeit jetzt noch genießen. Aber mich sicher mit der Liga wieder beschäftigen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Kader für die neue Saison planen."

Schriebl löst in Saalfelden Startrainer Christian Ziege, der ab Sommer als Sportdirektor weiterarbeiten wird, ab und hat eine klare Zielvorgabe: Tamas Tandari und Co. sollen in der Spielzeit 2022/23 die Qualifikation für die Regionalliga West schaffen. "Es erwartet uns ein beinharter Kampf. Aber wir wollen unter die besten fünf Mannschaften in Salzburg und den Sprung in die Westliga schaffen."

Den Druck, mit Saalfelden den angepeilten Sprung in den Profifußball schaffen zu müssen, hat Schriebl nicht: "Wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Die 2. Liga ist bei uns derzeit kein Thema." Bereits in den kommenden Wochen will der Saalfelden-Vorstand die ersten Neuzugänge präsentieren. Nach einer bisher enttäuschenden Saison ist klar, dass die Pinzgauer den Kader verstärken werden müssen.