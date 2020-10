Schriebl wechselt zum Zweitligisten Horn

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt hat, ist seit Montagabend fix: Alexander Schriebl wird den Fußball-Regionalligisten Seekirchen mit sofortiger Wirkung Richtung Horn verlassen. Bereits am Freitag wird er den Zweitligisten zum ersten Mal in der Liga betreuen.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Alexander Schriebl verlässt Seekirchen in Richtung Horn.

Jürgen Kohler (Weltmeister von 1990) und der schwedische Startrainer Sven-Göran Eriksson haben sich für den Job beworben, bekommen hat den Trainerposten beim Zweitligisten Horn letztendlich Alexander Schriebl. Der Ex-Profi hat die Verantwortlichen der Niederösterreicher in mehreren Gesprächen überzeugt und somit nach seiner erfolgreichen Arbeit in Seekirchen den Sprung in den Profifußball geschafft. "Ich freue mich auf die Herausforderung", erklärt der Ex-Profi. Bereits am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel in Dornbirn wird der 42-Jährige das erste Mal auf der Horn-Trainerbank Platz nehmen. In Seekirchen freut man sich über den Karrieresprung. "Er hat bei uns ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wir wünschen ihm alles Gute in Horn", erklärt Seekirchen-Obmann Toni Feldinger, der sich erst im Winter auf Trainersuche begeben wird. In den letzten Herbstrunden wird Co-Trainer Mario Lapkalo den Regionalligisten interimistisch betreuen. Quelle: SN