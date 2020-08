Schubert: "Favorit sind wir nicht mehr"

Saalfeldens Lukas Schubert bezieht nach schwachem Saisonstart Stellung.

Der Titelfavorit Saalfelden kommt weiter nicht auf Touren. Am Samstag reichte es für die Ziege-Elf gegen Bischofshofen nur zu einem 2:2. In dieser Form könnten die Pinzgauer sogar die ersten beiden Plätze in der Regionalliga Salzburg und damit die überregionale Westliga verpassen. Neuzugang Lukas Schubert spricht im SN-Interview über die schlechten Ergebnisse, die Stimmung im Team und den Weg aus der Krise.

Warum hat es gegen Bischofshofen trotz 2:0-Führung nicht zum wichtigen Heimsieg gereicht? Lukas Schubert: Wir hatten das Spiel im Griff und hätten den Dreier nach unserem zweiten Tor eigentlich heimspielen müssen. Leider ist wieder einiges schiefgegangen. Wir übernehmen als Mannschaft die volle Verantwortung für unsere Ergebnisse.

Ihr habt zum zweiten Mal in Folge eine Führung verspielt. Was fehlt, um solche Spiele zu gewinnen? Woran es genau liegt, weiß ich auch nicht. Eines ist aber klar: Eine Zwei-Tore-Führung gegen Bischofshofen müssen wir einfach über die Zeit bringen.



Haben Sie nach dem mäßigen Saisonstart Angst, dass sich Saalfelden nicht für die überregionale Westliga qualifiziert? Nein. Das Ziel bleibt unverändert, auch wenn der Weg steinig ist. Die Liga ist extrem ausgeglichen, in der Tabelle sind alle Teams sehr eng beieinander. Die Stimmung im Team ist positiv und wir arbeiten weiter hart.

Die US-Investoren haben mit ihrem Traum von der Champions League die Latte für die Spieler sehr hoch gelegt. Ist der Druck zu groß? Wir spüren, dass der Verein große Ziele hat. Dem stehe ich positiv gegenüber und empfinde es nicht als Druck. Wir beschäftigen uns nicht mit den Fernzielen, sondern konzentrieren uns auf die kommenden Aufgaben.



Nun wartet der SAK. Ist ein Sieg Pflicht, um die ersten beiden Plätze nicht aus den Augen zu verlieren? Favorit sind wir nach diesem Start nicht mehr. Unser Ziel ist es die Leichtigkeit in unserem Spiel wiederzufinden. Dann kommen die Ergebnisse von selbst.