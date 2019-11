Schützenfest gegen Gibraltar

Die heimische U19-Auswahl startete am Donnerstag perfekt in die EM-Qualifikation: Gibraltar wurde in Straßwalchen mit 14:0 abgeschossen.

Mit einem Tag Verspätung startete Österreichs U19-Nationalteam am Donnerstag eindrucksvoll in die EM-Qualifikation in Salzburg. Die Truppe von Teamchef Rupert Marko schoss den Fußballzwerg Gibraltar in Straßwalchen mit 14:0 (6:0) ab. Den Torreigen eröffnete Alexander Prass: Der FC-Liefering-Spieler erzielte in der 20. Minute per Elfmeter das 1:0. Danach zeigte Matthias Seidl zwei Mal seine ganze Klasse: Zuerst bereitete der Kuchl-Youngster den zweiten Treffer von Rapid-Kicker Dalibor Velimirovic ideal vor (22.), zwei Minuten später trug sich Seidl, der Ende November ein Probetraining bei den Rapid Amateuren absolvieren wird, selbst in die Schützenliste ein. Gibraltar konnte nie gefährlich werden und ging mit einem 0:6-Rückstand in die Pause.

Im zweiten Durchgang spielte die Marko-Elf weiter munter nach vorne und legte noch acht Treffer nach. Aus Salzburger Sicht konnte sich noch der eingewechselte Junior Adamu (FC Liefering) in die Schützenliste eintragen. Vom Salzburger Septett kamen neben Prass, Seidl, Adamu auch David Affengruber und Tobias Berger (beide FC Liefering) zum Einsatz, Sebastian Aigner (FC Liefering) und Adnet-Tormann Mirel Kahrimanovic verbrachten dagegen 90 Minuten auf der Ersatzbank. Im Parallelspiel setzte sich die Schweiz gegen Irland knapp mit 2:1 (0:1) durch. Bereits am Samstag (17 Uhr) steht für den ÖFB-Nachwuchs in der Nonntaler HCS-Arena das Spitzenspiel gegen die Schweiz auf dem Programm. Am Dienstag (14.30) folgt ebenfalls in der HCS-Arena das Duell gegen Irland.

Quelle: SN