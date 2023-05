Schwächelnde Stadtvereine bündeln die Kräfte - Kroaten steigen mit neuem Club ein

Der ASK/PSV Salzburg entgeht (vorerst) dem Abstieg in die 2. Klasse. Das Bündnis der Traditionsvereine macht nun mit Gneis gemeinsame Sache. Zudem wird am PSV-Platz künftig ein Verein der kroatischen Community Meistersacht spielen.

Der Niedergang traditionsreicher Fußballvereine der Stadt Salzburg ist um ein Kapitel reicher. Der ehemalige Zweitligist ASK Salzburg und der Ex-Regionalligist PSV Salzburg, die 2009 die Kräfte gebündelt hatten und seitdem von der Salzburger Liga bis in die 1. Klasse Nord abgestiegen sind, bilden in der kommenden Spielzeit eine Spielgemeinschaft mit dem USK Gneis. Diese Entscheidung ist am Freitag gefallen, noch am Sonntag wird der Salzburger Fußballverband informiert.

ASK/PSV Salzburg arbeitet mit Gneis zusammen

"Die Zusammenarbeit in ...