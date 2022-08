Schwarzach straft Konkurrenz Lügen: "Die schlechteste Mannschaft der Liga gewinnt"

Thomas Klammer und seine Schwarzacher glänzen als Außenseiter der Salzburger Liga. Die Stärke bei Standards, die den nächsten Sieg sicherte, ist kein Zufall.

Schwarzach gefällt sich auch nach dem Aufstieg in die Salzburger Liga in der Außenseiterrolle. "Die schlechteste Mannschaft der Liga gewinnt", schrie Kapitän Thomas Klammer nach dem 2:1-Heimerfolg am Freitagabend beim Jubeln in der Kabine. Ein Seitenhieb Richtung Gegner Straßwalchen, der auf dem Spielfeld zuvor mit entsprechenden Äußerungen auffiel. Beleidigen kann man die Pongauer damit nicht, eher anspornen. "Sie können uns gern alle die Schlechtesten nennen, wir gewinnen derweil weiter unsere Spiele", sagt Routinier Klammer und fügt hinzu: "Wir wissen, dass ...