Schwarzach und St. Johann jubeln

Krimbacher-Elf steigt als Meister in die Salzburger Liga auf - und bekommt Lob vom Landesmeister.

Am Ende kam Schwarzachs Meistertitel in der 1. Landesliga nicht mehr überraschend. Und das abschließende Heimspiel gegen Grödig 1b am Samstag und die Feierlichkeiten nach dem 4:0-Sieg waren entsprechend inszeniert. Vor über 400 Zusehern reckte Kapitän Johannes Wagenbichler den Meisterteller in die Höhe - stilvoll auf dem Balkon der heimischen Sportanlage.

"Eine großartige Saison. Unser Zusammenhalt war entscheidend. Wer so viele Punkte sammelt, verdient sich das auch", sagt Schwarzachs Meistertrainer Mario Krimbacher. 67 Zähler musste der Überflieger dieser ...