Schwarzachs Fußball-Jugend blickt auf ein besonderes Jahr

Jüngste Erfolge und neue Ziele standen im Fokus der Versammlung der Schwarzacher Fußball-Jugend. Mit Erfolgen - wie dem 20:2 Kantersieg der U12 gegen Gastein - zeigten die jungen Talente des SV Schwarzach bereits im Herbst ihr Können.

Am vergangenen Wochenende versammelte sich der gesamte Nachwuchs des SV Schwarzach, um gemeinsam auf das vergangene Jahr, die Erfolge und die Fortschritte der Mannschaften zurückzublicken. "Wir freuen uns, dass wir seit den Sommerferien nicht nur unseren neuen Jugendleiter Jose Dörfelmayer sondern auch acht neue Spieler in unseren Reihen begrüßen durften", sagt Markus Dalbeck, Nachwuchstrainer und stellvertretender Jugendleiter des SV Schwarzach.

Besonders hervorgehoben wurden auch einige Highlights aus der Herbstsaison der jungen Kicker. Der 13:1-Erfolg der U13 gegen Golling/Scheffau, der 20:2-Kantersieg der U12 gegen Gastein oder auch das Spiel der U10 gegen die Delegation der Salzburger Bullen dürfte den jungen Schwarzachern wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Versammlung wurde auch genutzt, um neue Ziele zu formulieren und in die nahe Zukunft zu schauen. "Wir wollen den Team-Gedanken in den Jugend-Mannschaften stärken und die Gemeinschaft des SV Schwarzach positiv weiter entwickeln." Sportlich sollte ebenfalls ein Aufschwung innehalten. "Wir wollen im Frühjahr unsere Tabellen-Positionen verbessern und uns durch Investitionen in die Trainings, die Mannschaften und den Übungsmaterialien weiterentwickeln", schließt Dalbeck ab.