Schwarzachs Nachwuchs-Kicker im Aufwind

100 Kinder sorgen beim SV Schwarzach für volle Mannschaften und zeigen ihr Talent. Nachdem man - laut Jugendleiter Gerhard Aigner - in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich gesteckte Ziele teilweise versäumte, macht sich nun in der Schwarzacher Fußball-Jugend ein Aufwärtstrend bemerkbar.

Zahlreiche Zugänge sollten bei der Schwarzacher Kampfmannschaft nach dem Abstieg aus der Salzburger Liga nun wieder für Stabilität sorgen.

In der Jugend sieht die Sache beim SV Schwarzach aber ganz anders aus. "Wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir im gesamten Nachwuchsbereich ganz ohne Spielgemeinschaften auskommen - etwas, das doch außergewöhnlich geworden ist", freut sich Schwarzachs Jugendleiter Gerhard Aigner. "Mit rund 100 Kindern im Nachwuchs geht es nun auch mit der Leistung wieder nach oben. In jeder Mannschaft sehen wir mindestens einen vielversprechenden Spieler, der den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen könnte - das ist uns in der jüngeren Vergangenheit leider nur selten gelungen. Darum macht es uns auch stolz, dass wir nun in jeder Altersklasse einen Leistungsanstieg beobachten können."