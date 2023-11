Schwarzachs U14 feiert gegen Golling/Scheffau ein Schützenfest

Mit einem 13:1 verabschiedete sich die U14 des SV Schwarzach in die Winterpause der Gruppe B.

Im letzten Spiel der Herbst-Spielzeit setzte die U14 des SV Schwarzach rund um das Trainergespann Albert Ortner und Markus Dalbeck in Golling noch einmal ein kräftiges Ausrufezeichen. Obwohl man mit elf Punkten Respektabstand auf die Spitzenreiter der SG Filzmoos/Hüttau/St. Martin auf dem dritten Tabellenrang überwintert, zeigten die Schwarzacher Nachwuchskicker gegen die SG Golling/Schauffau mit einem 13:1-Erfolg ihre Stärken."Von Saisonbeginn an setzten wir besonders darauf, dass sich die Spieler als Einheit sehen. Dadurch ist das Team zusammengewachsen und jeder Einzelne konnte auch individuell wachsen und so ein Ergebnis erst möglich machen", erklärt Dalbeck stolz.

Maßgeblich am Kantersieg beteiligt waren Stefan Fleiss mit fünf Treffern und Michael Hasler, der vier Tore zum Sieg besteuerte.