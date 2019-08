Anastasia Tichy schwamm bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck ein Mal zu Silber, Luca Karl zwei Mal.

Auch am vierten und letzten Wettkampftag blieb den Salzburger Schwimmern bei den 74. Österreichischen Staatsmeisterschaften in Innsbruck ein Titel verwehrt. Beim Salzburger Schwimmverband blickt man dennoch positiv auf die Wettbewerbe zurück. "Insgesamt sind wir mit den erbrachten Leistungen und Platzierungen unserer Schwimmer sehr zufrieden. Die Arbeit von Landestrainer Plamen Ryaskov trägt bereits Früchte", weiß Verbandspräsident Clemens Weis, der in der allgemeinen Klasse drei Silbermedaillen bejubeln durfte. Anastasia Tichy sicherte sich über 200 Meter Schmetterling mit Salzburger Landesrekord den zweiten Rang hinter Claudia Hufnagl aus der Steiermark. Titelverteidiger Luca Karl musste sich über 1500 Meter Freistil nur David Brandl geschlagen geben. Über 800 Meter war nur Felix Auböck schneller, der in 7:53,59 Minuten das Olympia-Limit knackte. "Er befindet sich in der Vorbereitung auf die Junioren-WM und war deshalb nicht in absoluter Topverfassung", erklärt Weis, der sich über die starken Leistungen von Nachwuchshoffnung Luka Mladenovic freuen durfte.