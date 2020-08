Luka Mladenovic und Daiki Kato gewannen bei der ÖM in Graz ihre Altersklassen über 100 m Brust und schwammen bei den Erwachsenen in die Top 10.

Salzburgs junges Schwimmteam hat zum Auftakt der österreichischen Meisterschaften in der Grazer Auster zwei Nachwuchstitel erobert. Luka Mladenovic setzte sich in der AK16 gegen seine Altersgenossen durch, Daiki Kato bei den um ein Jahr jüngeren. Beide Salzburger schafften es auch ins A-Finale der Herren. Mladenovic schwamm dabei in 1:04,14 Min. auf Rang fünf, Kato in 1:07,53 auf Rang zehn.

Am Sonntag hat dann auch Luca Karl seinen ersten Einsatz bei den noch bis Mittwoch laufenden Titelkämpfen. Dabei startet das Toptalent gleich in seiner Paradedisziplin 1500 m Freistil.

Quelle: SN