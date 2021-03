Karl schwamm zwei Mal zu Silber. 13-Jährige überraschte mit Bronze.

Mit je zwei Mal Silber und Bronze in der Allgemeinen Klasse sowie weiteren Medaillen bei der Junioren haben Salzburgs Schwimmtalente an den ersten beiden Tagen der Österreichischen Kurzbahn-Meisterschaften in Graz groß abgeräumt. Die beiden Silbernen erschwamm Luca Karl. Über 400 m Lagen hatte sich der 18-Jährige eigentlich mehr erhofft. Doch seine neue persönliche Bestzeit von 4:21,20 Minuten (nur 16 Hundertstel fehlen noch auf den Salzburger Rekord von Oliver Schmich) reichte überraschend nur zu Rang zwei.

Heller strahlte für ihn da schon seine Medaille über 400 m Freistil, bei der er den Landesrekord von Paul Hopfgartner aus dem Jahr 1997 auf 3:54,60 Minuten verbesserte. "Endlich ist es mir mal aufgegangen", freute sich Karl über seine zweite Silberne.

Eine neue Salzburger Bestmarke stellte auch Luka Mladenovic auf. Der erst 16-Jährige pulverisierte über 100m Brust den Salzburger Landesrekord von Patrick Schmollinger aus dem Jahr 2000 und holte in 1:01,09 Minuten Bronze.

Für die größte Überraschung aus Salzburger Sicht sorgte bereits am Donnerstag Leni-Sophie Kapfer. Die 13-Jährige schwamm über 400 m Lagen in 4:59,28 Minuten neuen Salzburger Jugendrekord und eroberte damit Bronze bei den Erwachsenen. "Sie ist eine vorbildliche Arbeiterin und das zahlt sich bereits jetzt aus", freute sich Landestrainer Plamen Ryaskov über die gelungene Talentprobe.

Gold im Juniorenbewerb holte Anastasia Tichy. Damit zeigte sich die 16-Jährige nach einem Jahr verletzungsbedingter Pause gleich wieder in Topform. Ihre neue persönliche Bestzeit von 1:01,88 Minuten über 100m Delphin reichte bei den Erwachsenen immerhin zu Platz 4 − auf Bronze fehlten 24 Hundertstel.