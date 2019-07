Die 17-jährigen Alexandru Ispas und Luca Karl (SU Salzburg) schwimmen bei der Jugend-EM in Kasan von Erfolg zu Erfolg.

Nachdem Ispas über 400 Meter Freistil am Mittwoch als erster Salzburger unter vier Minuten geblieben war (3:59.01, 24. Platz), stellte er tags darauf auch über 1500 Meter Freistil einen neuen Landesrekord auf. Wie Karl, der unmittelbar hinter ihm an 14. Stelle landete, qualifizierte er sich damit für die Jugend-WM, die vom 20. bis 25. August in Budapest stattfindet.

Quelle: SN