Der 14-jährige Philip Amschl aus Bischofshofen zählt zu den größten Nachwuchstalenten.

Topschwimmer sind in Salzburg rar. Im Pongau sieht es beim Schwimmsport noch viel schlechter aus. Umso mehr zählen die Erfolge des 14-jährigen Philip Amschl: Erst Ende Juli hamsterte der OSV-Nachwuchssportler bei den Österreichischen Meisterschaften in Enns wieder einmal Medaillen. In seiner Altersklasse holte sich Philip drei Mal einen Staatsmeistertitel. Drei Mal Gold für 100 Meter Brust, 200 Meter Brust und 200 Meter Lagen. Dazu erreichte er mit der Staffel zwei Mal einen zweiten Rang. "Konkurrenz kommt in meiner Altersklasse vor allem aus Kärnten, Wien und Niederösterreich", so Philip, der seit Jahren fünf Mal (!) in der Woche mit tatkräftiger Unterstützung seiner Eltern nach Rif zum Training fährt. "Dort sind wir insgesamt 12 junge Schwimmer, hauptsächlich Mädchen."



Konsequentes Training mit Mladenovic

Die Österreichischen Meisterschaft in Enns hatten es in sich: Vormittags galt es sich zu qualifizieren und am Nachmittag wurden die eigentlichen Bewerbe geschwommen. "Ich war zuvor in Lanzarote bei Training. Dort haben wir meinen Stil komplett umgestellt, weil ich mit meinen Bestzeiten an die Grenze gekommen bin", schildert der zielstrebige Schüler, der ab Herbst in Salzburg das Schulsportmodell Salzburg (SSM) besuchen wird. "Wir haben zusätzlich zwei Mal täglich Kraft trainiert." Mit Unterstützung seiner Trainer Clemens Weis und Plamen Ryaskov geht es derzeit konsequent bergauf. In seiner Freizeit trainiert er noch zusätzlich, "mit meinem besten Freund", dem 18-jährigen Salzburger Luka Mladenovic. "Er unterstützt mich und wir verbringen viel Zeit miteinander. Schwimmen ist mein Leben."



OSV-Junioren Nationalteam aufgenommen

Aufgrund seiner vergangenen Leistungen wurde er in der OSV-Junioren Nationalmannschaft aufgenommen, "ich habe alle drei Limits erfüllt", meint er stolz, "das ist cool, weil somit kann ich bei internationalen Wettkämpfen dabei sein und noch mehr trainieren." Leichter wird es für Philip und seinem Training nun mit dem bestandenen Schulwechsel vom Gymnasium in Bischofshofen zum SSM in Salzburg. Auch für seine Eltern, die bedauern, "dass Schwimmsport im Pongau so vernachlässigt, wird", sagt Andrea Amschl.

Drei Mal im Jahr fliegt Philip mit dem Verein in die Türkei oder nach Spanien zu zweiwöchigen Trainingslagern, ausschließlich finanziert von seinen Eltern.

Das persönliche Ziel von Philip, der als "Allrounder" gilt, ist es, nächstes Jahr beim European Youth Festival in Banská Bystrica (Slowakei) dabei zu sein. "Später bei der Jugendeuropameisterschaft und dann hoffentlich bei Olympia", lacht er. Damit er schon jetzt einmal sehen kann, wo er genau steht, startet er auch bei den Staatsmeisterschaften in der Erwachsenenklasse, "auch um meine Zeiten noch zu verbessern." Immerhin nehmen hier Olympiateilnehmer wie Rothbauer oder Reitshammer teil.