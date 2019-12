Während der Freistil-Spezialist zwei Mal Zweiter wurde, landete die 15-Jährige über 200 Meter Delfin auf dem Podest. Zudem zeigte bei der Staatsmeisterschaft vor allem Luka Mladenovic auf.

Vier Tage lang haben sich Salzburgs beste Schwimmer bei der Kurzbahn-Staatsmeisterschaft in Graz mit der österreichischen Elite gemessen. Nachdem Luca Karl mit dem zweiten Platz über 800 Meter Freistil Sonntagabend für den idealen Abschluss gesorgt hat, lautet die Bilanz: drei Silbermedaillen in der allgemeinen Klasse, 26 neue Landesrekorde und zahlreiche persönliche Bestzeiten. "Ein sehr gutes Ergebnis. Vor allem die Entwicklung der geschwommenen Zeiten ist erfreulich", betont Salzburgs Verbandspräsident Clemens Weis.

Auch den Anfang hatte erwartungsgemäß Freistil-Spezialist Karl gemacht. Der 17-Jährige verpasste über seine Paradedisziplin 1500 Meter zwar die Titelverteidigung, lieferte dem 32-jährigen Altmeister David Brandl aber ein packendes Duell. Nur zwei Hundertstelsekunden fehlten auf den Titel. In 15:19,59 Minuten pulverisierte der Salzburger aber seinen eigenen Landesrekord. "Diese Steigerung ist bemerkenswert. Leider fehlte Luca die Erfahrung, um zu gewinnen", sagt Weis.

Insgesamt 19 Landesrekorde brach Luka Mladenovic. Der 15-Jährige, der auch drei nationale Bestmarken aufstellte, schrammte am Samstag über 200 Meter Brust als Vierter knapp an Edelmetall vorbei. "Er war irre stark drauf", meint Weis. Die erhoffte Medaille eroberte indes Anastasia Tichy, die am Samstag über 200 Meter Delfin hinter der souveränen Siegerin Claudia Hufnagl Zweite wurde. Weis sagt: "Ihre Zeiten waren aber auf den Nebenstrecken besser." Die 15-Jährige wird entgegen ursprünglichen Pläne daher nicht in Györ um die Qualifikation für die Junioren-EM kämpfen. Dort sind ab Mittwoch Karl, Mladenovic und der 14-jährige Daiki Kato am Start. Dieser überzeugte in Graz ebenso mit starken Zeiten wie Natalie Anzinger, Lara Fröschl und Alexandra Tichy.

Quelle: SN