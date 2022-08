Luca Karl und Mixed-Staffel holen Gold für Salzburg

Junge Talente räumten am Samstag bei der Langbahn-ÖM in Wolfsberg kräftig Medaillen ab.

Nachdem die Finaldurchgänge am Freitagabend wegen eines schweren Gewitters nicht mehr durchgeführt werden konnten, mussten Salzburgs Schwimmtalente einen Tag länger auf ihre ersten Titel bei der Langbahn-ÖM in Wolfsberg warten. Am Samstag war es dann aber endlich so weit. Luca Karl war über die 400 m Lagen nicht zu schlagen. Zudem schlug die 4x100-m-Lagen-Mixed-Staffel mit Katharina Schiessendoppler, Luka Mladenovic, Anastasia Tichy und Samuel Thamm als Erste an.

Karl sicherte sich noch die Silbermedaille über 1500 m Freistil. Mladenovic wurde über 100 m Brust Zweiter, Tichy über 100 m Schmetterling Dritte. Die 15-Jährige Martha Felkel gewann über 200 m und 400 m Lagen jeweils Bronze. Weitere Silbermedaillen gab es für die Salzburger Damen- und Herrenstaffel über 4x200-m-Freistil. Am Start standen dabei Anastasia Tichy, Katharina Schiessendoppler, Martha Felkel und Leni-Sophie Kapfer sowie Samuel Thamm, Luka Mladenovic, Daiki Kato und Luca Karl.