Die EM-Qualifikation von Toptalent Luka Mladenovic gibt dem Schwimmverband Auftrieb im Kampf um mehr Trainingsplatz in Rif.

Luka Mladenovic ist bei den "Großen" angekommen. Mit neuer Bestzeit von 2:14,55 Minuten über seine Paradedisziplin 200 Meter Brust hat sich der 16-Jährige am Sonntag für die Europameisterschaft in der allgemeinen Klasse qualifiziert. Der SSM-Schüler und Athlet der Schwimm-Union wird damit Mitte Mai in Budapest der erste Salzburger Schwimmer seit Oliver Schmich 2008 sein, der sich mit Europas Besten misst.

Die "erwartete" Sensation, wie dies Landestrainer Plamen Ryaskov bezeichnete, soll nur der Anfang sein. Heuer gilt der Fokus ...