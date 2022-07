Mladenovic schafft auch über 100 m Brust den Einzug ins Finale

Salzburger Toptalent qualifizierte sich mit der fünftbesten Zeit für den Endlauf bei der Junioren-EM in Otopeni.

Wie schon über 200 m Lagen und 200 m Brust ist Luka Mladenovic bei der Junioren-EM im rumänischen Otopeni auch über 100 m Brust ins Finale geschwommen. Frisch motiviert durch seine Silbermedaille vom Vortag zog er am Samstag als Gesamtdritter in 1:02,22 Minuten ins Halbfinale ein. Dort war er noch einmal um 24 Hundertstel schneller und stieg als Gesamtfünfter ins Medaillenrennen am Sonntag (16.45 Uhr) auf. Das große Ziel ist eine zweite Medaille, nachdem er 2021 in Rom sowohl über 100 m als auch über 200 m Brust jeweils nur Rang vier belegte hatte.

Dass er am Freitag über 200 m Brust Gold erst auf den letzten Metern verloren hatte, hat der Salzburger jedenfalls gut weggesteckt. "Natürlich ist das ein wenig schade. Die letzten 50 Meter bin ich dann schon ziemlich leer gewesen. Aber ich bin superglücklich und es fühlt sich für mich an wie Gold", meinte der Rookie des Jahres der Salzburger Nachrichten. Die Medaille gibt ihm jedenfalls Selbstvertrauen für sein zweites Finale. "Ich bin die ersten 100 Meter noch nie so schnell geschwommen. Jetzt möchte ich, wenn es geht, meine zweite Medaille holen. Es hat echt viel Spaß gemacht und das will ich nochmal erleben", betont Mladenovic.