Dem 15-jährigen Athlet der Schwimm-Union Salzburg gelang in Ungarn zudem das Kunststück, gleichzeitig einen Rekord zu verbessern und einen anderen zu verlieren.

Luka Mladenovic hat sich Freitagabend in Györ für die Junioren-Schwimm-EM in Aberdeen qualifiziert. Über seine Paradedisziplin 200 Meter Brust blieb der 15-jährige Salzburger mit neuer persönlicher Bestzeit von 2:18,64 Minuten knapp unter dem EM-Limit. "Das war eine ziemliche Punktlandung, vor allem aber eine sehr beeindruckende Leistung", sagte Landesverbandspräsident Clemens Weis stolz.

Neben dem Sieg in seiner Altersklasse sicherte sich Mladenovic auch den nationalen U15- und U16-Rekord. Bereits am Donnerstag hatte er seinen eigenen Landesrekord über 50 Meter Brust verbessert, im selben Bewerb allerdings seinen Schülerrekord an SSM-Klassenkollege Daiki Kato verloren.

Nicht nach Wunsch war es zuvor am Mittwoch für Luca Karl gelaufen. Über 1500 Meter Freistil verpasste der 17-Jährige die anvisierte Qualifikationszeit für die Junioren-EM klar. "Er war nicht fit und ist danach krank abgereist", erklärte Weis, der am Samstag in Rif das Internationale Rekordschwimmen ausrichtet. "Da hoffen wir ebenfalls auf gute Zeiten."

