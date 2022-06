Müder Mladenovic gewann elf Titel,Tichy zwei weniger

Die beiden Salzburger EM-Starter waren am Wochenende bei den Schwimm-Landesmeisterschaften im Freibad Leopoldskron eine Klasse für sich. Toptalent Luka Mladenovic war im Dauereinsatz und ging allein in neun Einzelrennen an den Start. Jedes Mal schlug der Rookie des Jahres der "Salzburger Nachrichten" als Erster an. Zudem sicherte er sich trotz großer Müdigkeit durch intensives Training und Schulstress noch zwei Titel mit seinen Staffelkollegen der SU Generali Salzburg. Clubkollegin Anastasia Tichy nutzte die Titelkämpfe ebenfalls als Test für die Europameisterschaft Mitte August in Rom. Die Salzburgerin gewann sieben Einzel- und zwei Staffeltitel. Drei Mal Einzelgold sicherten sich Luca Karl und Martha Felkel. Die 13-jährige Katharina Schießendoppler triumphierte über 50 und 100 m Rücken.