Alexandru Ispas und Luca Karl zeigten bei der Junioren-EM ihr Potenzial.

Alexandru Ispas und Luca Karl haben die Junioren-EM in Kazan mit weiteren Bestzeiten abgeschlossen. Ispas verbesserte über 800 m Freistil seine persönliche Topmarke um mehr als acht Sekunden auf 8:14,39 Minuten. Als 16. landete er zwei Ränge vor seinem Teamkollegen, der in 8:18,50 Min. ebenfalls so schnell wie noch nie unterwegs war. Über 400 m Lagen schwamm Karl auf Rang 23.

Quelle: SN