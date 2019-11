Luca Karl, Luka Mladenovic, Daiki Kato und Anastasia Tichy bestätigten in Slowenien erneut ihr großes Potenzial.

Vor Salzburgs besten Schwimmern ist kaum ein Rekord sicher. Das bewiesen Luca Karl und Co. am vergangenen Wochenende wieder eindrucksvoll. Beim Grand Prix im slowenischen Celje wurden insgesamt 14 Bestzeiten unterboten. "Der Erfolgslauf hält weiter an. Das ist jetzt schon das beste Jahr seit langer Zeit", sagt Salzburgs Landesverbandspräsident Clemens Weis.

In Slowenien ragten vier Talente der Schwimm-Union heraus: Der 17-jährige Karl verbesserte seinen eigenen Landesrekord über 800 Meter Freistil um knapp eine Sekunde auf 8:06,69 Minuten und stellte über 400 Meter Lagen eine neue persönliche Bestzeit auf. Seine Ausnahmestellung in Österreichs Nachwuchsklassen unterstrich Brust-Ass Luka Mladenovic mit zwei nationalen und zehn Salzburger Rekorden. Im Schatten des 15-Jährigen zeigte auch SSM-Klassenkollege Daiki Kato auf. Der 14-Jährige brach über 50 Meter Brust den Mladenovic-Schülerrekord aus dem Vorjahr. Zudem begeisterte die 15-jährige Delfin-Spezialistin Anastasia Tichy, die mit neuer Salzburger Junioren-Bestmarke über 100 Meter den Gesamtsieg holte.

Das nächste Highlight folgt mit der nationalen Meisterschaft (Kurzbahn) am 15. Dezember in Graz. Eine Woche später versuchen sich Karl, Mladenovic und Tichy in Györ (Ungarn) für die Junioren-EM in Aberdeen (Schottland) zu qualifizieren.

Quelle: SN