Luka Mladenovic stellte beim Generali Meeting in Rif gleich sechs neue Bestleistungen auf. Luca Karl schwamm bei den Erwachsenen aufs Podest.

Auch wenn den Salzburger Schwimmtalenten die intensiven Sommertrainings noch in den Knochen steckten, weckten ihre Auftritte beim Generali Meeting in Rif Hoffnungen auf eine weitere Topsaison. In bestechender Frühform präsentierte sich Luka Mladenovic, der gleich sechs neue Salzburger Nachwuchsrekorde aufstellte. "Dabei bin ich letzte Woche vier Tage lang krank gewesen", verriet der 15-Jährige, der in der Gesamtwertung des Meetings als bester Salzburger auf Rang sechs landete.

Für den einzigen Podestplatz in der Allgemeinen Klasse sorgte Luca Karl über 200 m Freistil. "Wir haben zuletzt viel an der Wende und am Start gearbeitet, für die langen Strecken fehlt mir derzeit noch ein wenig die Substanz", erklärte der 17-Jährige, der sich in der Gesamtwertung mit Rang sieben begnügen musste.

In der letzten Saison ist die Leistung von Karl regelrecht explodiert. Auf seiner Paradestrecke 1500 m Kraul verbesserte er sich sogar um 35 Sekunden. Die enorme Steigerung war dabei aber weniger der körperlichen Entwicklung als vielmehr dem unbändigen Trainingseifer des Salzburgers zu verdanken. Zwar legte er vier Kilogramm an Muskelmasse zu, aber nur zwei Zentimeter an Körpergröße, womit er aktuell bei 1,75 m hält.

"Bei uns im Leistungszentrum ist er das große Vorbild. Er ist mental extrem stark und ein sehr guter und fleißiger Trainierer", lobt ihn Plamen Ryaskov, der Salzburgs Schwimmer seit 2018 als hauptberuflicher Landestrainer betreut und den Leistungswilligen einiges abverlangt. Allein im Wasser absolvieren seine Schützlinge mindestens acht Trainings pro Woche, dazu kommen noch zahlreiche Sonderschichten abseits des Beckens. "Schwimmen ist eben sehr trainingsintensiv. Da muss man sich jede Verbesserung hart erarbeiten", erläutert Ryaskov.

Bislang hat sich seine Arbeit jedenfalls voll ausgezahlt. Die letzte Saison war mit sechs Salzburger Teilnahmen an internationalen Titelkämpfen die erfolgreichste aller Zeiten.

In Rif gewann Gastgeber Sportunion Salzburg mit insgesamt 49 Medaillen die Mannschaftswertung. Heiko Gigler aus Spittal setzte sich bei den Herren vor Peter Rothbauer (SVS Schwechat) durch, der zwei Meeting-Rekorde schwamm. Beste Dame war Lena Kreundl aus Steyr.