Salzburgs Schwimmtalente testen im Lepi für die EM

Luka Mladenovic fährt bei der Landesmeisterschaft das volle Programm.

Für Salzburgs größte Schwimmtalente geht es seit Freitag bei der Landesmeisterschaft im Freibad Leopoldskron weniger um die Vergrößerung der eigenen Medaillensammlung, sondern vielmehr um einen Leistungstest für die anstehenden europäischen Großereignisse. Besonders stark gefordert wird dabei Luka Mladenovic.

"Er steht derzeit voll im Aufbau und ist extrem müde. Denn neben dem umfangreichen Training musste er auch noch die letzten Schularbeiten schreiben", berichtet Landestrainer Plamen Ryaskov. So erwartet er sich von seinem Schützling auch keine Wunderdinge. "Er wird fast überall starten und kaum Pausen bekommen. Da sollten zwar schon etliche Titel drin sein, aber Rekorde wird er eher keine schwimmen", betont der Coach.

Seine Bestform soll Mladenovic dann erst in vier Wochen bei der Junioren-Europameisterschaft in Otopeni (Rumänien) erreichen. Nach zwei vierten Plätzen im Vorjahr will der 17-Jährige diesmal zumindest auf dem Podest landen. Den letzten Feinschliff soll er sich bei dem am kommenden Wochenende startenden Trainingslager auf Lanzarote holen. Mit dabei ist dort auch Anastasia Tichy, die wie Mladenovic Mitte August bei der Europameisterschaft in Rom an den Start geht. "Sie hat zuletzt nach gesundheitlichen Problemen eine Auszeit genommen und ist ebenfalls noch voll im Aufbau", erzählt Ryaskov. Landesmeistertitel sollten dennoch drin sein.