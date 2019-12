Samuel Thamm und Natalie Anzinger schwammen in Rif aufs Podest.

Da die besten Salzburger diesmal erst gar nicht am Start standen, wurde das Rekordschwimmen am Samstag in Rif seinem Namen nicht gerecht. Neben Luka Mladenovic, Daiki Kato und Luca Karl, die unter der Woche in Györ im Einsatz waren, musste auch noch Anastasia Tichy (krankheitsbedingt) absagen. In Abwesenheit der Topschwimmer sorgte Samuel Thamm für das Salzburger Highlight. Der 15-Jährige setzte sich in der Kombiwertung durch. Bei den Damen schaffte es die 19-jährige Natalie Anzinger als Dritte aufs Podest. "Unser Nachwuchs ist breit und stark, da kommen nach Karl und Mladenovic potenzielle Spitzenschwimmer nach", freut sich Verbandspräsident Clemens Weis.