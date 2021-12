17-jähriger Salzburger knackte bei Sieg in Györ auch die Limits für die Jugend-EM und -WM 2020. Zwei 14-Jährige schafften die Qualifikation für das Europäische Olympische Jugendfestival.

Nur zwei Wochen nach der erfolgreichsten Staatsmeisterschaft der letzten zwei Jahrzehnte haben Salzburgs Schwimmtalente erneut aufgezeigt. Beim Qualifikationswettkampf in Györ schwammen der 17-jährige Luka Mladenovic und die 14-jährigen Leni Sophie Kapfer und Felkel Martha auf der 50m Bahn zu internationalen Starttickets.

Besonders beeindruckend war einmal mehr Mladenovic, der über 200 m Brust in 2:15,04 Minuten ach den Tagessieg holte. Mit seiner Zeit unterbot er gleich mehrere Limits für den Sommer 2022 und sicherte sich Starttickets für die Junioren-EM in Otopei/Rumänien (5.-10.7) und die Junioren-WM in Kazan/Russland (23.-28.8). Auch über 100 m Brust schwamm Mladenovic in Györ in 1:02,14 Minuten deutlich unter der geforderten EM- und WM-Norm der Junioren.

Medaille als großes Ziel

Da er sich bei der letzten Junioren-EM im Juli 2021 auch bereits für die allgemeine EM in Rom (11.-17.8.) qualifiziert hat, erwartet Mladenovic ein ereignisreicher Sommer. Seinen Focus will er dabei auf die Junioren-EM legen. "Da war ich ja letztes Jahr zwei Mal knapp Vierter. Das will ich nächstes Jahr ändern und auf jeden Fall eine Medaille. Und über 200 m Brust kann ich auch um den Sieg mitschwimmen", erklärt der 17-Jährige.

Bei den Damen bestätigten zwei 14-Jährige eindrucksvoll ihre vor zwei Wochen gezeigten Leistungen. Leni Sophie Kapfer und Martha Felkel, die auf der Kurzbahn mit Bronze ihre ersten nationalen Medaillen erobert hatten, unterboten in Györ die Limits für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF), das Ende Juli in Bystrica (Slowakei) stattfindet. Kapfer über 400 m Lagen und Felkel über 200m Rücken.