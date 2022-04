Zum Feiern blieb Mladenovic und Ryaskov kaum Zeit

Salzburgs Top-Schwimmtalent Luka Mladenovic und sein Coach Plamen Ryaskov fuhren nach der Leonidas-Gala gleich zum nächsten Turnier. Über 200 Meter Brust bejubelten sie den Sieg.

Gleich zwei Schwimmer wurden heuer bei der Leonidas-Gala der "Salzburger Nachrichten" für ihre Erfolge ausgezeichnet. Das 17-jährige Supertalent Luka Mladenovic erhielt den Goldenen Löwen als Rookie des Jahres, Landestrainer Plamen Ryaskov wurde mit dem Bronzenen Löwen prämiert. "Die Auszeichnungen haben uns beide riesig gefreut. Es war ein Freudentag für den gesamten Salzburger Schwimmsport, der ja in den letzten Jahren nicht immer nur für positive Schlagzeilen gesorgt hat", erklärt Ryaskov.

Liebend gern hätten der Coach und sein Schützling am Donnerstagabend ein wenig länger mit den vielen anderen anwesenden Sportlern gefeiert, doch sie mussten am nächsten Morgen schon wieder früh raus, um sich ins Training zu stürzen. Zudem ging es für die beiden gleich weiter zum Multinations Junior Swimming Meet in Kranj − im Kleinbus, mit Ryaskov hinterm Steuer.

"Die Erwartungen waren nicht unbedingt sehr hoch, denn das Training war in den letzten Wochen sehr intensiv. Da konnten wir uns keine neuen Bestzeiten erwarten. Aber Wettkämpfe sind sehr wichtig und bringen ein bisschen Abwechslung in den Alltag", erzählt der Landestrainer. So kam Mladenovic zuletzt auf rund 25 Trainingsstunden in der Woche. Die meiste Zeit davon verbrachte er im Schwimmbecken, aber auch in der Kraftkammer wurde intensiv gearbeitet. Zudem musste er natürlich noch seinen Verpflichtungen als SSM-Schüler nachkommen.

Auch in Slowenien spulte Mladenovic ein wahres Monsterprogramm ab. Gleich acht Mal stand er im Einzel und in der Staffel am Start. In seiner Paradedisziplin 200 Meter Brust ließ der Salzburger die gesamte internationale Konkurrenz hinter sich und schlug in 2:17,63 Minuten als Erster an. "Natürlich war das eine schöne Bestätigung für ihn, er ist ja sehr fokussiert und ehrgeizig. Aber mich interessiert weniger, wie oft er gewinnt oder wie viele Medaillen er holt, sondern wie gut er sich entwickelt", betont Coach Ryaskov.

Das große Ziel ist für die beiden die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Auf dem Weg dahin will sich Mladenovic im Juli bei der Junioren-EM in Rumänien seine ersten Medaillen sichern und seine Bestzeiten sukzessive weiter verbessern. "Nach dem zuletzt so harten Trainingsblock kommt in den nächsten drei Wochen der Feinschliff", erläutert Ryaskov. "Die Olympialimits stehen zwar noch nicht fest. Aber so wie es aussieht, wird er über 200 Meter Brust noch um drei Sekunden zulegen müssen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass er das hinkriegt."